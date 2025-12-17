Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist prima prova discesa Val d’Isere 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Giovedì 18 dicembre (ore 11.00) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile della Val d’Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Incomincia l’intenso fine settimana sulle nevi francesi, le atlete avranno la possibilità di testare la pista e di prepararsi in vista della discesa di sabato e del superG di domenica, preludio alla piccola sosta in vista del Natale.
Nuovo appuntamento nelle discipline veloci dopo il trittico di St. Moritz e l’Italia spera in un guizzo da parte di Sofia Goggia, reduce da due terzi posti in Svizzera. Riflettori puntati sulla statunitense Lindsey Vonn e sulla tedesca Emma Aicher, che sono state mattatrici nelle discese in Svizzera. Da seguire anche la ceca Ester Ledecka, le austriache Cornelia Huetter, Mirjam Puchner, Magdalena Egger, Nina Ortlieb, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie.
Al via anche Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Nadia Delago, Sara Thaler, Vicky Bernardi, Sara Allemand. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della prima prova cronometrata della discesa libera femminile della Val d’Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara non sarà trasmessa in diretta tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO PROVA DISCESA VAL D’ISERE
Giovedì 18 dicembre
Ore 11.00 Prima prova cronometrata discesa libera femminile in Val d’Isere
PROGRAMMA PROVA DISCESA VAL D’ISERE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST PROVA DISCESA VAL D’ISERE
1 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
2 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
4 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
6 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
7 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
14 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
16 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
18 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
20 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
21 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
22 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
23 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
24 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
25 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
26 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
27 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
28 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
30 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
34 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
35 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
36 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
37 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
38 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
39 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
41 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
42 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
43 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
44 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
45 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
46 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
47 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
48 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
49 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
50 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon
51 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
52 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
53 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU