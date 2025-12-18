A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Val Gardena, tv, streaming

Si parte ufficialmente con l’attesissimo trittico di gare della Val Gardena, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla meravigliosa cornice della Saslong andrà infatti in scena la prima delle tre gare in programma sulla pista altoatesina nel corso di questa settimana. Si inizierà oggi, giovedì 18 dicembre, con la prima delle due discese in calendario. Il via sarà dato alle ore 11.45.

Arriviamo all’evento con una sola prova alle spalle. Nella giornata di ieri, infatti, è stata cancellata la seconda prova sulla Saslong e, di conseguenza, gli specialisti della velocità saranno chiamati alla gara con un solo allenamento nelle gambe. Da un lato le gambe saranno più fresche e reagiranno meglio ma, dall’altro, la confidenza con pista e neve sarà tutta da creare. I favoriti? Ovviamente al primo posto non possiamo non mettere Marco Odermatt, il più veloce anche nella prova di ieri, quindi alle sue spalle tante insidie, con gli italiani che proveranno a essere protagonisti.

Ricordiamo che domani sarà la volta del superG, quindi sabato si tornerà in azione con la vera discesa della Val Gardena, dato che quella di oggi varrà come recupero di quella cancellata a Beaver Creek. Chiusa la tappa della Val Gardena, poi, il comparto maschile si trasferirà in Alta Badia per le due ultime gare prima del “rompete le righe” natalizio. Domenica 21 dicembre si inizierà con l’imperdibile gigante della Gran Risa. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Lunedì 22 dicembre, infine, si chiuderà con la slalom che, a sua volta, vedrà le due manche alle ore 10.00 e 13.30.

Come seguire gli eventi in tv? La prima discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) quindi in streaming si potrà seguire su Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE della gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Giovedì 18 dicembre

Ore 11.45 discesa maschile #1 Val Gardena (recupero di Beaver Creek) – diretta su RaiSportHD, in streaming su Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN

LA START LIST DELLA DISCESA #1

1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

4 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

6 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

10 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

11 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

12 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

15 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

20 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

21 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

22 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

24 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

25 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

26 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

27 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

28 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

29 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

30 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

33 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

36 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic

37 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

40 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

41 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

43 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

44 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head

45 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

46 561255 CATER Martin 1992 SLO

47 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

50 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

51 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

52 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

53 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

54 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

55 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

56 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

57 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

58 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

59 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic

60 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

61 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol

62 690782 FILIAK Taras 2002 UKR

63 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

64 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

65 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

66 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

67 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head