Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Val Gardena 2025: n. di pettorale, orari esatti, tv

Giovedì 18 dicembre andrà in scena la prima discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondov vdi sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla Saslong, dove gli atleti si sfideranno nel recupero dell’evento cancellato qualche settimana fa a Beaver Creek. Appuntamento alle ore 11.45, l‘Italia cercherà il risultato di lusso soprattutto con Dominik Paris, che sogna il colpaccio di fronte al proprio pubblico.

Saranno al via anche Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nella discesa della Val Gardena. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA MASCHILE VAL GARDENA

Giovedì 18 dicembre

Ore 11.45 Discesa libera maschile in Val Gardena – Diretta tv su Rai 2

PETTORALI E A CHE ORA PARTONO GLI ITALIANI NELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA

Questi gli intervalli di partenza, a partire dalle ore 11.45 quando scatterà il numero 1. Tra il pettorale numero 1 e il numero 5 gli atleti partiranno a intervalli di 1’45”, dal 6 al 15 a intervalli di 2’10”, dal 16 al 30 a intervalli di 1’45”, dal 31 a intervalli di 1’15”. Break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

Mattia Casse: pettorale numero 1, ore 11.45.

Dominik Paris: pettorale numero 13, ore 12.08 e 20 secondi.

Florian Schieder: pettorale numero 16, ore 12.18.

Guglielmo Bosca: pettorale numero 32, ore 12.48 e 30 secondi.

Christof Innerhofer: pettorale numero 37, ore 12.53 e 30 secondi.

Benjamin Jacques Alliod: pettorale numero 40, ore 12.56 e 15 secondi.

Nicolò Molteni: pettorale numero 44, ore 13.01 e 15 secondi.

Giovanni Franzoni: pettorale numero 50, ore 13.08 e 45 secondi.

PROGRAMMA DISCESA VAL GARDENA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA MASCHILE VAL GARDENA

1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

4 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

6 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

10 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

11 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

12 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

15 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

20 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

21 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

22 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

24 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

25 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

26 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

27 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

28 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

29 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

30 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

33 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

36 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic

37 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

40 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

41 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

43 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

44 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head

45 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

46 561255 CATER Martin 1992 SLO

47 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

50 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

51 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

52 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

53 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

54 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

55 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

56 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

57 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

58 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

59 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic

60 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

61 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol

62 690782 FILIAK Taras 2002 UKR

63 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

64 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

65 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

66 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

67 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head