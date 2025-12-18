LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia assaggia una pista gradita. I pettorali di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata di discesa femminile in Val d’Isere (Francia), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Quest’oggi, a partire dalle 11.00, le atlete saranno chiamate a studiare le migliori traiettorie per fare velocità sul pendio transalpino.

Messo in archivio il week end di St. Moritz (Svizzera), si torna a competere nella velocità sulla Oreiller-Killy. Le condizione meteo dovrebbe essere abbastanza buone e questo è un fattore indubbiamente positivo nel lavoro che le sciatrici e i propri staff tecnici dovranno fare per trovare la chimica giusta sul manto nevoso in Alta Savoia. Ritroveremo Lindsey Vonn col pettorale rosso, dopo quanto fatto sulla Corviglia. Una versione da Wonder Woman per la fuoriclasse statunitense che vuole confermarsi regina della velocità.

Sarà interessante capire quale sarà la risposta delle altre, in particolare di Sofia Goggia. L’azzurra partirà col pettorale n.9, immediatamente dopo a Laura Pirovano (pettorale n.8), e va a caccia del primo successo stagionale, dopo i due podi in Svizzera. La pista di Val d’Isere è sempre stata gradita, ricordando le sue due affermazioni in discesa.

Osservata speciale, poi, sarà Emma Aicher che, messo in archivio l’appuntamento tra i pali stretti di Courchevel dove ha colto un ottimo terzo posto, torna a dedicarsi alle specialità della velocità e vedremo con quale profitto. Le grandi qualità eclettiche della tedesca non sono in discussione. Un aspetto da considerare nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo (generale).

