Tiro a segno, Toffalini e Maldini fuori dalla finale della pistola mista da 10 metri

Niente finale per l’unica coppia al via delle qualificazioni della pistola ad aria compressa da 1o metri a coppie miste ai Mondiali senior 2025 di tiro a segno, in corso ad Il Cairo, in Egitto: Vittoria Toffalini e Federico Nilo Maldini terminano al 48° posto con 567/600 (13x) sulle 63 coppie iscritte (62 al via).

La finale per l’oro vedrà la sfida tra India 2 di Esha Singh e Samrat Rana, che hanno chiuso al comando con lo score di 586/600 (26x) e Cina 2 di Yao Qianxun ed Hu Kai, i quali si sono classificati secondi con 583/600 (26x) grazie al numero delle mouche colpite.

Sparerà per il bronzo, infatti, Iran 1 di Haniyeh Rostamiyan e Vahid Golkhandan, relegati al terzo posto con lo score di 583/600 (22x), beffati per 4 mouche dalla coppia cinese. A contendere loro il gradino più basso del podio sarà Corea del Sud 2 di Oh Yejin ed Hong Suhyeon, quarti a quota 581/600 (24x).