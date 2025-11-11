Tiro a segno: Tomar domina le qualifiche nella carabina 3 posizioni ai Mondiali, Italia quarta nella prova a squadre

Aishwary Pratap Singh Tomar detta legge in occasione delle qualifiche valide per la carabina 50 metri tre posizioni maschile, segmento dei Campionati Mondiali 2025 di tiro a segno, rassegna in fase di svolgimento a Il Cairo, in Egitto.

Ottima la prestazione dell’indiano, il quale ha chiuso la prova con il totale di 497-40x (record mondiale di qualificazione eguagliato). Al secondo posto si è invece accomodato il norvegese Ole Martin Halvorsen, abile a guadagnare 596-45x precedendo il transalpino Romain Aufrere, terzo con 594-43x.

Rientrano nell’ultimo atto anche il secondo rappresentante della Norvegia Jon-Hermann Hegg, quarto con 692-37x., così come l’indiano Niraj Kumar, quinto a 592.36x, il cinese Campione Olimpico in carica Yukun Liu, sesto con 591-34x, lo svedese Marcus Madesen, settimo con 590-37 e il ceco Filip Nepejchal, ottavo con 590-34x.

I top 25 poi l’azzurro Simon Weithaler, il quale ha fermato la sua corsa al ventiduesimo posto con il totale di 588-32x. Solo quarantaseiesimo invece Edoardo Bonazzi (583-32x). Cinquantasettesimo infine Lorenzo Bacci (579-23x). L’Italia ha poi terminato al quarto posto la gara a squadre, raccogliendo un punteggio complessivo di 1765-76x. Meglio della compagine azzurra la Francia, oro con 1771-101x seguita da Norvegia 1768-92x, e Svizzera (1764-100x). La finale si svolgerà oggi alle 12:00 locali.