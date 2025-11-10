Tiro a segno
Tiro a segno, Federico Nilo Maldini approda in finale nella pistola da 10 metri ai Mondiali! Italia d’argento a squadre
Federico Nilo Maldini arpiona l’ultimo posto utile per l’ingresso in finale nelle qualificazioni della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile ai Mondiali 2025 di tiro a segno: ad Il Cairo l’azzurro chiude ottavo, e si mette al collo la medaglia d’argento nella prova a squadre, assieme a Paolo Monna e Mattia Scodes.
Nelle qualificazioni si parla indiano dato che al comando chiudono a quota 586/600 Samrat Rana (27x) ed il connazionale Varun Tomar (26x), mentre al terzo posto a quota 585 (17x) si piazza l’austriaco Richard Zechmeister, che precede il tedesco Christian Reitz, quarto con 584 (29x).
Il numero di mouche definisce le posizioni dal 5° al 10° posto, dato che sei tiratori chiudono a quota 583: accedono alla finale il cinese Hu Kai (29x), l’atleta individuale neutrale Anton Aristarkhov (25x), l’ucraino Pavlo Korostylov (23x) e l’azzurro Federico Nilo Maldini (21x).
Restano fuori dall’ultimo atto, invece, l’uzbeko Mukhammad Kamalov (18x) ed il nordcoreano Kim Song Guk (17x). Esclusi dalla finale anche gli altri due azzurri in gara: Paolo Monna si classifica 11° a quota 582 (23x), mentre Mattia Scodes chiude 15° con 581 (22x).
Nella graduatoria a squadre oro e titolo iridato vanno all’India con 1754/1800 (69x), ma l’Italia conquista la medaglia d’argento finendo a quota 1746 (66x), mentre il bronzo è della Germania, terza con 1740 (69x), che grazie ad un maggior numero di mouche beffa la Corea del Nord, quarta con 1740 (52x).