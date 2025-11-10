Tiro a segno: Qianxun Yao trionfa nella pistola 10 metri femminile ai Mondiali 2025

Si conclude con un vero e proprio dominio asiatico la finale valida per la pistola 10 metri femminile, penultimo segmento della giornata odierna ai Campionati Mondiali 2025 di tiro a segno, rassegna in scena presso Il Cairo, in Egitto.

Dopo una bella lotta a spuntarla è stata infatti la cinese Qianxun Yao, abile a fare la differenza nella serie finale chiudendo i giochi con un il punteggio totale di 243.0. Si è dovuta accontentare della medaglia d’argento invece la rappresentante di Hong Kong Ho Ching Shing, la quale ha raccolto 241.2.

La Cina si è presa anche la medaglia di bronzo, complice la prestazione di Wei Qian, la quale ha ottenuto complessivamente 221.4 precedendo la turca Sevval Illayda Tarhan, quarta con 200.7, l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, quinta con 179.9, le indiane Esha Singh e Manu Bhaker, sesta con 159.2 e settima con 139.5, oltre che la terza cinese Ranking Jiang, ottava con 118.2.

Ricordiamo che in questa prova l’unica azzurra in lizza, Vittoria Toffalini, si è piazzata al settantanovesimo posto in fase di qualificazione.