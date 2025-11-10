Tiro a segno
Tiro a segno, Federico Nilo Maldini sesto nella finale della pistola da 10 metri ai Mondiali
Federico Nilo Maldini si classifica sesto nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile ai Mondiali 2025 di tiro a segno, in corso ad Il Cairo, in Egitto: l’azzurro scala due posizioni rispetto all’ottava piazza delle qualificazioni, ma resta sempre molto distante dalla zona medaglie.
Oro e titolo iridato vanno all’indiano Samrat Rana, che si conferma dopo aver chiuso in testa le qualificazioni, e va a vincere con lo score di 243.7, battendo nel duello conclusivo il cinese Hu Kai, alla piazza d’onore a quota 243.3, sconfitto per quattro decimi di punto.
Esce di scena a due colpi dal termine e si mette al collo la medaglia di bronzo l’altro indiano Varun Tomar, terzo a quota 221.7, mentre resta ai piedi del podio l’ucraino Pavlo Korostylov, quarto con 199.2, invece si classifica quinto il tedesco Christian Reitz, uscito a quota 176.2.
Si ferma in sesta piazza la rincorsa dell’azzurro Federico Nilo Maldini, mai in lotta per le posizioni di vertice, che saluta la compagnia con lo score di 157.2. In settima posizione chiude l’atleta individuale neutrale Anton Aristarkhov con 137.3, infine all’ottavo posto termina l’austriaco Richard Zechmeister con 113.5.