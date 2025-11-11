Tiro a segno
Tiro a segno, Salafia e Ceccarello superano le eliminatorie della carabina 3 posizioni. Italia 15ma ai Mondiali
Due azzurre su tre superano le eliminatorie della carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile ai Mondiali senior 2025 di tiro a segno: ad Il Cairo, in Egitto, Carlotta Salafia e Sofia Ceccarello accedono alle qualificazioni di domani, che definiranno le otto finaliste, mentre non supera il taglio Sofia Benetti. Nella graduatoria a squadre l’Italia chiude 15ma, mentre l’oro va alla Cina, davanti alla Svizzera ed al Kazakistan.
Le 94 atlete in gara lottano per rientrare tra le 66 che domani spareranno per essere tra le otto tiratrici che si giocheranno le medaglie in finale: le iscritte vengono così suddivise in due batterie da 47, delle quali le prime 33 superano il turno.
Nella prima batteria supera il turno in casa Italia una sola azzurra, Carlotta Salafia, 23ma con 582/600 (21x), mentre non passa il taglio Sofia Benetti, 37ma con 576/600 (22x). Nella seconda batteria, invece, passa al turno successivo l’unica italiana al via, Sofia Ceccarello, 27ma a quota 578/600 (27x).
Nella graduatoria a squadre, con 21 Paesi al via (in 20 completano la prova), l’oro va alla Cina, prima con 1766/1800 (95x), che precede la Svizzera, alla piazza d’onore con 1761/1800 (98x), ed il Kazakistan, sul gradino più basso del podio a quota 1758/1800 (81x). L’Italia chiude lontana dalle posizioni di vertice, finendo 15ma con 1736/1800 (70x).