Tiro a segno, Cina 2 supera India 2 nella finale della pistola da 10 metri mista ai Mondiali

La seconda ed ultima finale odierna dei Mondiali senior 2025 di tiro a segno, in corso ad Il Cairo, in Egitto, premia Cina 2, che supera nella sfida per l’oro della pistola ad aria compressa da 1o metri a coppie miste India 2, mentre la medaglia di bronzo va a Corea del Sud 2.

Nella finale per l’oro affermazione per Cina 2 di Yao Qianxun ed Hu Kai, che supera India 2 di Esha Singh e Samrat Rana per 16-10: l’equilibrio dura fino al 7-7, poi nella seconda parte la coppia cinese dal 7-9 vince quattro serie consecutive portandosi sul 15-9, infine nell’ultima serie basta la parità per chiudere i conti sul 16-10.

Nel duello per il bronzo, invece, a spuntarla è Corea del Sud 2 di Oh Yejin ed Hong Suhyeon, che piega Iran 1 di Haniyeh Rostamiyan e Vahid Golkhandan con il punteggio di 16-8: gara spalla a spalla fino all’8-8, poi i sudcoreani cambiano marcia e vincono le ultime quattro serie, andando ad imporsi per 16-8.