Tiro a segno
Tiro a segno, per Nele Stark oro e record del mondo agli Europei nella carabina tre posizioni
Si chiude la prima giornata di gare agli Europei da 25 e 50 metri 2026 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: nella carabina sportiva tre posizioni da 50 metri femminile la tedesca Nele Stark conquista l’oro e fa segnare il nuovo record del mondo. Carlotta Salafia esce nelle qualificazioni.
Nella finale si impone la tedesca Nele Stark, che firma il nuovo record del mondo con 363.3, superando di 4 decimi il vecchio primato, battendo nel duello conclusivo la norvegese Jeanette Hegg Duestad, che si ferma a quota 362.0. Bronzo per la britannica Seonaid McIntosh, terza a quota 350.3, quarto posto per la serba Aleksandra Havran con 337.5.
Quinta posizione per la polacca Aleksandra Anna Pietruk, eliminata a quota 326.3, davanti alla tedesca Lisa Grub, sesta con 315.8. Settima piazza per l’atleta individuale neutrale Valentina Kovalenko, uscita di scena a quota 305.1, mentre è ottava la slovena Urska Kuharic con 300.1.
Esce di scena nelle qualificazioni l’unica azzurra al via, Carlotta Salafia, 58ma con 576/600 (12x). Nella classifica a squadre l’oro va alla Germania, prima con 1769/1800 (95x), davanti alla Polonia, seconda con 1766/1800 (89x), ed alla Svizzera, di bronzo con 1761/1800 (99x).