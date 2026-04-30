Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei a fuoco: Spinella guida il gruppo azzurro dalla media e lunga distanza

Dopo essersi messa alle spalle la prima tappa della Coppa del Mondo 2026, la stagione internazionale del tiro a segno è pronta a virare verso un nuovo importantissimo appuntamento, quello relativo agli Europei a fuoco. La kermesse continentale dalla media e dalla lunga distanza, che fa seguito a quella ad aria compressa (dai 10m), tenutasi a Yerevan (Armenia) dal 27 febbraio al 5 marzo scorsi, si terrà a Osijek – in Croazia – dal 6 al 18 maggio, tanto per i seniores quanto per gli juniores.

Una manifestazione da non sbagliare, sia perché mette in palio titoli e medaglie sia perché consentirà agli specialisti dai 25 e dai 50 metri di affinare ulteriormente la propria condizione in vista di un’intensissima seconda parte di stagione.

Sulle linee di tiro balcaniche, in un impianto iconico per la disciplina, vi sarà anche l’Italia. La delegazione azzurra si presenterà al via con 9 portacolori: 6 specialisti della carabina 3 posizioni da 50 metri e 3 interpreti delle gare di pistola automatica al maschile e sportiva al femminile, tutte da 25 metri.

Fra loro le punte di diamante saranno sicuramente Massimo Spinella, fresco di secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena qualche settimana fa a Granada nella gara di pistola automatica da 25 metri, e l’espertissimo Riccardo Mazzetti, sempre in grado di poter competere con i migliori insieme allo stesso Spinella.

Possibili sorprese potrebbero arrivare dal comparto di carabina – dove non c’è Danilo Dennis Sollazzo, che dai 50m sta portando avanti un percorso di miglioramento, ma che non è ancora su uno standard eccellente – con Edoardo Bonazzi, Simon Weithaler e Carlotta Salafia che partiranno da outsider. Di seguito l’elenco completo dei convocati seniores e juniores dell’Italia per gli Europei a fuoco 2026 di tiro a segno.

Europei a fuoco 2026, i convocati dell’Italia

Seniores (9)

Carabina

Lorenzo Bacci, Edoardo Bonazzi, Simon Weithaler, Barbara Gambaro, Carlotta Salafia, Martina Ziviani

Pistola

Riccardo Mazzetti, Cristina Magnani, Massimo Spinella

Juniores (8)

Carabina

Achille Renato Beretta, Alessandro Lonardi, Tommaso Roberto, Agnese Formieri, Gaia Ghellere, Anna Schiavon

Pistola

Loris Quarta, Liang Xi Savorani