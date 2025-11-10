Tiro a segno
Tiro a segno: la Cina domina le qualificazioni nella pistola 10 metri femminile, record del mondo nella prova a squadre
Vanno in archivio le qualifiche valide per le qualificazioni della pistola 10 metri femminile, segmento dei Campionati Mondiali di tiro a segno 2025 in fase di svolgimento in Egitto che ha visto l’unica italiana in lizza, Vittoria Toffalini, fuori dalle prime cinquanta.
L’azzurra, alle prese in una gara estremamente complessa, ha ottenuto precisamente la settantanovesima posizione, raccogliendo un totale di 561-12 x (93-97-92-94.93-92). Ai piani alti spicca invece la grande prova della cinese Wei Quian, leader con 585-28x arginando l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, seconda a quota 585-24x. Bene poi la seconda rappresentante della Cina, Qianxun Yao, terza con 584-25x.
Dentro inoltre l’indiana Esha Singh (583-25x), seguita dalla terza cinese Ranxin Jiang (583-23x), dall’altra indiana Manu Bhaker (580-20x) e infine dalla turca Sevval Ilayda Tarhan (579-21x).
Nella prova a squadre da segnalare il dominio totale ovviamente della Cina, capace di segnare il nuovo record del mondo di 1752-76x staccando nettamente l’India, argento con 1740-62x, e la Corea del Sud, bronzo con 1729-58x. La Finale si svolgerà alle 13.30.