Tiro a segno
Tiro a segno, Clement Bessaguet centra l’oro nella pistola automatica ai Mondiali
La seconda giornata di gare dei Mondiali senior 2025 di tiro a segno, in corso ad Il Cairo, in Egitto, si chiude con la finale della pistola automatica da 25 metri maschile, vinta dal transalpino Clement Bessaguet, che precede l’indiano Anish Anish e l’ucraino Maksym Horodynets. Fuori nelle qualificazioni entrambi gli italiani in gara, Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti, mentre nella classifica a squadre l’oro va alla Germania.
Nella consueta finale a 6, il francese Clement Bessaguet supera nel duello finale, al termine dei 40 colpi regolamentari l’indiano Anish Anish con lo score di 31-28. Sale sul gradino più basso del podio l’ucraino Maksym Horodynets, eliminato prima dell’ultima serie con 25/35 allo shoot-off proprio dall’asiatico.
Quarta posizione per il tedesco Emanuel Mueller, eliminato con 22/30, battuto a sua volta allo shoot-off dall’indiano, mentre si classifica quinto il cinese Ni Zhixin, uscito di scena con lo score di 19/25, infine termina sesto ed ultimo l’altro tedesco Oliver Geis, fuori a metà gara con 14/20.
Nelle qualificazioni escono di scena i due italiani in gara: 27° Massimo Spinella con 573/600, 36° Riccardo Mazzetti a quota 570/600. Nella classifica a squadre successo della Germania con 1748/1800, davanti alla Cina, seconda a quota 1740, ed alla Corea del Sud, di bronzo con 1735.