Sport in tv oggi (venerdì 14 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 14 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sulle ATP Finals 2025 di Torino. Il torneo dei “Maestri” entra sempre più nella fase calda e Jannik Sinner vorrà farsi valere fino alla fine. L’azzurro, già qualificato in semifinale da primo del proprio girone, affronterà la partita contro Ben Shelton a cuor leggero, nella consapevolezza che ci sarà domani un altro confronto da affrontare con determinazione.
In evidenza poi il week end del Motomondiale a Valencia (Spagna), la partita dell’Italia U21 di calcio in Polonia, nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2027 di categoria, l’Eurolega di basket con Virtus Bologna e Olimpia Milano in campo e l’amichevole della Nazionale femminile di basket contro la Spagna. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 14 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
08.00 Tiro a segno, Mondiali 2025: ottava giornata – Diretta streaming solo delle finali sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.
09:00 Moto3, GP Valencia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
09:50 Moto2, GP Valencia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
10:45 MotoGP, GP Valencia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
11:00 Judo, Grand Prix Zagabria 2025: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.
11:30 Tennis, ATP Finals 2025: Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
13:15 Moto3, GP Valencia 2025: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
14:05 Moto2, GP Valencia 2025: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
14:00 Tennis, ATP Finals 2025: Jannik Sinner vs Ben Shelton – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
15:00 MotoGP, GP Valencia 2025: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
16:00 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Polonia vs Italia – Diretta tv su Rai 3 HD; in streaming su RaiPlay.
17:00 Judo, Grand Prix Zagabria 2025: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.
17:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Zalgiris – Diretta streaming su Euroleague Tv.
18:00 Tennis, ATP Finals 2025: Joe Salisbury / Neal Skupski vs Christian Harrison / Evan King – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
18:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Anadolu Efes vs Bayern Monaco – Diretta streaming su Euroleague Tv.
18:00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia vs Malta – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Basket femminile, amichevole: Spagna vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.
19:00 Pallanuoto femminile, Conference Cup 2025-2026: CSM Unirea Alba Iulia vs Smile Cosenza Pallanuoto – Nessuna copertura tv/streaming.
19:00 Golf, Bermuda Championship 2025: seconda giornata – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.
19:30 Pallanuoto femminile, Serie A1 2025-2026: Plebiscito Padova vs Pallanuoto Trieste – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
20:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Lyon-Villeurbanne vs Partizan – Diretta streaming su Euroleague Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Barcellona vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Olimpia Milano vs Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.
20.30 Tennis, ATP Finals 2025: Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
20.30 Pallanuoto femminile, Conference Cup 2025-2026: Clube Fluvial Portuense-Brizz Nuoto – Nessuna copertura tv/streaming.
20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Lussemburgo vs Germania – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
22:00 Golf, Charles Schwab Cup Championship 2025: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.
23:30 Beach volley, Mondiali 2025: prima giornata – Diretta streaming su Volleyballworld.tv
23:55 Speed skating, Coppa del Mondo a Salt Lake City (USA): prima giornata – Diretta streaming su Discovery+, canale Youtube Skating ISU.
00:55 Pattinaggio artistico, Skate America 2025: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.
