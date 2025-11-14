LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: snodo fondamentale per la stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Olympiacos, undicesima giornata dell’Eurolega di basket 2026! Secondo impegno settimanale in Europa per i meneghini, che vogliono allungare la striscia positiva.

L’EA7 Emporio Armani si presenta al match odierno dopo tre vittorie consecutive maturate contro Paris Basketball (86-77), Anadolu Efes Istanbul (93-97 d2Ts) e contro ASVEL Villeurbanne (80-72), con i biancorossi che hanno un record di 5-5 dopo dieci turni disputati. Coach Ettore Messina – assente ieri per un lieve stato influenzale, sostituito dal vice ‘Peppe’ Poeta – dovrà fare ancora a meno di pedine fondamentali come Lorenzo Brown, Zach LeDay e Shavon Shields ma potrà contare su giocatori del calibro di Armoni Brooks e Devin Booker, con Nico Mannion in grande spolvero mercoledì sera.

L’Olympiacos Pireo punta al poker di vittorie, con i greci reduci da tre affermazioni di fila rispettivamente contro Hapoel Tel Aviv (62-58), Partizan Belgrado (80-71) e Zalgiris Kaunas (95-78) che hanno proiettato la squadra ateniese al secondo posto in classifica con 7-3 di bilancio al pari proprio di Zalgiris e della Stella Rossa. Fari puntati su Tyler Dorsey (30 punti contro i lituani) e Nikola Milutinov, con Sasha Vezenkhov pericolo numero uno nel pitturato ma anche dal perimetro così come Evan Fournier.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport, con la diretta streaming garantita invece da SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Olimpia Milano-Olympiacos Pireo di Eurolega!