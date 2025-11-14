LIVE Polonia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: scontro diretto decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la quinta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei under 21 2027 tra Polonia ed Italia. Allo Stadio Miejski w Szczecinie di Szczecin spazio allo scontro diretto per la testa del girone, con entrambe le squadre prime a punteggio pieno ed i padroni di casa con una migliore differenza reti ed ancora a secco di gol subiti.

Primo vero banco di prova per il nuovo corso guidato da mister Silvio Baldini. Il selezionatore degli azzurrini dovrebbe riproporre per larghi tratti l’undici vittorioso dell’ultima sfida disputata contro l’Armenia e vinta con lo score di 5-1. Ancora una volta Francesco Camarda punta centrale del tridente completato sugli esterni da Cherubini e Koleosho. In mediana cercano conferme Pisilli, Lipani e Ndour, mentre nel reparto arretrato dinanzi all’estremo difensore Palmisani dovrebbero agire Palestra, Mane, Guarino e Bartesaghi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Drapinski, Gurgul; Kowalczyk, Kozubal; Pietuszewski, Urbanski, Pienko; Retuga. Allenatore: Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Guarino, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Allenatore: Baldini.

La sfida valida per la quinta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei under 21 2027 tra Polonia ed Italia inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!