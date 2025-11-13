Dove vedere in tv Sinner-De Minaur, ATP Finals 2025: orario semifinale, programma, streaming

Alla Inalpi Arena di Torino si disputeranno sabato 15 novembre, le semifinali di entrambi i tornei delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: per quanto concerne il tabellone di singolare, l’azzurro Jannik Sinner, primo classificato nel Gruppo Bjorn Borg, affronterà l’australiano Alex de Minaur, giunto secondo nel Gruppo Jimmy Connors.

Non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco: il programma si aprirà alle 12.00 con la prima semifinale di doppio, ma il match Sinner-de Minaur potrebbe essere il secondo, ed iniziare non prima delle ore 14.30, oppure il quarto, con il via non prima delle ore 20.30. Il terzo match di giornata sarà la seconda semifinale di doppio, prevista non prima delle ore 18.00.

La diretta tv della semifinale delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis tra Jannik Sinner ed Alex de Minaur sarà fruibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming dell’incontro sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale del match dell’italiano sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Sabato 15 novembre – Semifinali

Non prima delle 14.30 oppure non prima delle 20.30

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

