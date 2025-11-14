LIVE Sinner-Shelton, ATP Finals 2025 in DIRETTA: partita importante per i punti nel ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida che chiude il gruppo Borg delle ATP Finals 2025 di Torino con Jannik SINNER coinvolto, che sfida l’americano Ben SHELTON nella terza giornata.

Non perde da 28 partite sul cemento indoor il numero due del mondo virtuale, e non è l’americano (già battuto due volte in questa stagione e senza perdere set) a far impallidire questo record. La posta in palio è comunque importante, c’è da archiviare il primo posto nel gruppo Borg e anche da conquistare altri 200 punti nella rincorsa alla conferma dei 1500 punti ottenuto nel 2024 con la vittoria senza perdere nessuna partita.

Nelle prime due uscite Sinner ha concesso appena un long set ai rivali Auger Aliassime e Zverev, dando l’impressione di essere totalmente inattaccabile sul cemento di Torino, come d’altronde tutti si aspettavano. La quota di ‘Vincente delle ATP Finals’ è imbarazzante, e rispetto a inizio torneo è scesa da 1.70 a 1.50 un po’ su tutti i bookmakers, segno che tutti si aspettano il secondo sigillo della carriera nel torneo dei maestri.

Per farlo, ci sarà bisogno di altre tre partite, e poi Sinner potrà pensare alla nuova stagione. In questo 2025, le vittorie nel circuito maggiore sono 55, fatto incredibile se si pensa ai mesi saltati per la nota squalifica. Vincendo le ultime 3, chiuderebbe la stagione a 58! Sinner insegue inoltre la decima finale su dodici tornei disputati in stagione.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik SINNER e Ben SHELTON, che prenderà il via dalle ore 14:00 e che chiude il gruppo Borg dell’azzurro alle ATP Finals 2025: vi aspettiamo!