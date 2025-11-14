LIVE Zverev-Auger-Aliassime, ATP Finals 2025 in DIRETTA: scontro diretto che vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Round Robin, sostanzialmente uno spareggio per l’accesso alle semifinali delle ATP Finals 2025 che vede di fronte Alexander ZVEREV e Felix AUGER ALIASSIME.

Sostanzialmente un quarto di finale quello che si gioca in serata alla Inalpi Arena del capoluogo piemontese, con il tedesco che per molti addetti ai lavori è l’unica valida alternativa alla finale dei sogni Sinner-Alcaraz ma che oggi rischia di andare a casa laddove non riuscisse a sbrogliare la matassa nord-americana. Sfida andata in scena già 9 volte: precedenti 6-3 per il teutonico!

Auger Aliassime è stato pressoché graziato da Ben Shelton nello scontro precedente, che lo ha visto salvare una partita pressoché persa sul 4-6, 3-4 e 0-30. Non solo, anche nel set decisivo il canadese ha fronteggiato uno 0-30 nell’undicesimo gioco che lo avrebbe portato all’eliminazione. Insomma, oggi sicuramente Aliassime potrà giocare l’ultima partita del girone senza niente da perdere, il suo seppur con tantissima fatica l’ha fatto.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di Round Robin, praticamente un quarto di finale tra Alexander ZVEREV e Felix AUGER ALIASSIME. Si decide il secondo semi-finalista del girone di Jannik SINNER dalle ore 20:30. Vi aspettiamo!