LIVE Barcellona-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna

Pubblicato

6 minuti fa

il

Carsen Edwards
Carsen Edwards/Ciamillo

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale del match tra Barcellona e Virtus Olidata Bologna, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Sul parquet del Palau Blaugrana le V-Nere cercano un successo in trasferta che manca da quasi un mese. Davanti a loro una delle squadre più attrezzate del torneo, alla ricerca di continuità.

La Virtus Bologna è reduce dalla vittoria al PalaDozza contro l’Anadolu Efes Istanbul, battuta con una prestazione offensiva di alto livello. Se tra le mura amiche la squadra di Ivanovic è imbattuta, in trasferta fa non poca fatica. Tre le sconfitte consecutive, con l’ultimo successo datato 17 ottobre contro Lyon-Villeurbanne. Per sfatare la brutta statistica le V-Nere dovranno vedersela oggi contro una delle compagini europee più forti.

Il Barcellona (6-4) ha superato nell’ultimo turno il Bayern al fotofinish ma l’avvio in campionato ed in coppa non ha soddisfatto le aspettative. Sulla panchina della squadra spagnola è ritornato ieri Xavi Pascual, dopo l’esonero di Joan Penarroya. Il tecnico dovrà dare continuità alle vittorie in Eurolega, contando su un roaster di alto livello. Accanto a Kevin Punter e Guillermo Hernangomez figurano infatti anche gli ex Virtus Toko Shengelia e Will Clyburn.

Le V-Nere dovranno condurre un match perfetto, contando sull’esplosività di Carsen Edwards e tenendo alta l’attenzione in difesa. La palla a due è prevista oggi, venerdì 14 novembre alle ore 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi neanche un aggiornamento sul match.

 

