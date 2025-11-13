MotoGP, orari prove libere GP Valencia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sull’ultimo atto della stagione del Motomondiale 2025. Dopo la tappa portoghese di Portimao del weekend scorso, infatti, siamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo impegno del Motomondiale 2025. In poche parole, siamo giunti al “rompete le righe” di una annata lunghissima e ricca di emozioni.

Come tradizione sarà la pista intitolata a Ricardo Tormo a Cheste a dare l’arrivederci alla stagione ma, come ben sappiamo, si tratta di un gradito ritorno. Un anno fa, infatti, la tremenda inondazione che ha devastato quella zona della Spagna aveva costretto gli organizzatori del Motomondiale a trasferire l’ultima tappa dell’anno al Montmelò, dove si era già disputato il Gran Premio di Catalogna.

Quale sarà il programma del venerdì sulla pista spagnola? Si inizierà alle ore 09.00 con la prima sessione di prove libere della Moto3, quindi alle ore 09.50 sarà la volta della classe mediana, mentre alle ore 10.45 toccherà alla classe regina. Dalle ore 13.15, invece, si inizierà a fare sul serio con le pre-qualifiche, che andranno ad eleggere i piloti che potranno evitare la Q1 in occasione delle qualifiche. Alle ore 14.05 sarà in scena la Moto2, mentre alle ore 15.00 toccherà alla MotoGP.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio della Comunitat Valenciana sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni sessione della MotoGP

PROGRAMMA GP COMUNITAT VALENCIANA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 14 novembre

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

