Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 18 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 18 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sulle Finali di Coppa Davis, che inizieranno da quest’oggi a Bologna. Ad aprire le danze della settimana dedicata al celebre torneo tra nazioni nel tennis sarà la sfida tra Francia e Belgio. Un confronto che potrebbe interessare l’Italia, che in caso di successo contro l’Austria affronterebbe la vincente di questo confronto.
Allargando gli orizzonti, tanto calcio con le qualificazioni ai Mondiali 2026 e il percorso per essere parte della fase finale della rassegna continentale U21 del 2027. In quest’ultimo caso, l’Italia sarà impegnata in Montenegro e l’obiettivo sarà riscattarsi dopo l’amara sconfitta contro la Polonia. Di scena anche i Mondiali U17 con gli azzurrini impegnati contro l’Uzbekistan. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 18 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Martedì 18 novembre
13.30 Calcio, Mondiali U17: Italia vs Uzbekistan – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
16.00 Tennis, Finali Coppa Davis 2025: Francia vs Belgio – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.
18.00 Basket, Champions League 2025-2026: Galatasaray vs Trieste – Diretta streaming su DAZN.
18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Cluj-Napoca vs Hapoel Jerusalem – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Neptunas vs Aris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18.30 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Montenegro vs Italia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.
18.30 Basket, Champions League 2025-2026: Heidelberg vs Promitheas – Diretta streaming su DAZN.
18.45 Basket, Champions League 2025-2026: Legia vs Rytas – Diretta streaming su DAZN.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Buducnost vs Ulm – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Slask Wroclaw vs Bancesehir Kol. – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.00 Basket, Champions League 2025-2026: Le Mans vs Gran Canaria – Diretta streaming su DAZN.
20.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Trento vs Chemnitz – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20.30 Pallanuoto, Champions League 2025-2026: Brescia vs Primorac – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Spagna vs Turchia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW.
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Scozia vs Danimarca – Diretta tv su Cielo TV; in streaming su cielotv.it.