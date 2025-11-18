LIVE Francia-Belgio, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: Rinderknech e Bergs nel secondo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida che vale il secondo punto nella sfida di quarti di finale tra FRANCIA e BELGIO, si decide l’avversaria in semifinale della vincente tra ITALIA e Austria.

Ecco che nella seconda partita della rassegna mondiale a squadre più importante del mondo si affrontano i numeri uno delle rispettive Squadre nazionali. Arthur Rinderknech è il francese più in forma del circuito maschile, nelle ultime due partite ufficiali ha perso incredibilmente da suo cugino Valentin Vacherot, che è approdato di forza tra i primi 40 giocatori del mondo, nella finale di Shanghai e nell’ottavo rivincita di Parigi.

Zizou Bergs è un giocatore molto solido e ormai realtà del circuito ATP: dotato di una prima di servizio a 220km/h e una ottima adattabilità al cemento indoor, proverà a conquistare il punto per i suoi compagni di squadra. Il Belgio ha un doppio competitivo formato da Gille e Vliegen, ma non pare fare troppa paura alla leader della parte alta di tabellone, l’Italia due volte campione in carica.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida che vale il secondo punto nella sfida di quarti di finale tra FRANCIA e BELGIO, poi sarà la volta del doppio decisivo. Si parte dopo il primo singolare delle 16:00! Vi aspettiamo!