LIVE Gottardi/Orsi Toth-Muller/Tillmann, Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA: inizia la fase ad eliminazione diretta

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valide per i sedicesimi di finale del Campionato Mondiale di beach volley 2025 che si disputa ad Adelaide in Australia. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno vinto il loro girone ma sono state le peggiori fra le prime classificate dei 12 gironi e dunque hanno avuto in dote una delle coppie seconde classificate più forti, le tedesche Muller/Tillmann, il binomio teutonico più forte del momento per una sfida che toglierà subito di mezzo una delle coppie favorite per giocarsi il podio.

Urna poco benevola per Gottardi/Orsi Toth che saranno impegnate contro la coppia tedesca Müller/Tillmann, una delle più solide dell’intero circuito e testa di serie numero 8. Le azzurre arrivano a questo appuntamento con grande fiducia dopo il brillante successo contro Donlin/Denaburg, ma servirà una partita pressoché perfetta: le tedesche portano un bagaglio tecnico superiore nella gestione della palla alta e nella precisione al servizio. Il break-point sarà la chiave: Gottardi e Orsi Toth dovranno replicare l’intensità difensiva mostrata nell’ultima gara della Pool I per poter restare agganciate nel punteggio e gestire i momenti caldi.

Muller/Tillman sono una delle coppie più forti del circuito: quest’anno si sono aggiudicate l’Elite 16 di Cape Town, tre settimane fa, sono state seconde nell’Elite 16 di Montreal e terze a Saquarema in Brasile. la coppia tedesca ha il dente avvelenato con le azzurre per la sconfitta subita sulla sabbia di casa di Amburgo in semifinale (torneo poi vinto da Gottardi/Orsi Toth). Nell’altro precedente fra le due coppie furono Muller/Tillmann ad avere la meglio lo scorso anno all’Europeo che poi la coppia tedesca riuscì a vincere. Quindi quando c’è lo scontro diretto finora chi ha vinto è andata a vincere il torneo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida valide per i sedicesimi di finale del Campionato Mondiale di beach volley 2025 che si disputa ad Adelaide in Australia, tra Orsi Toth/Gottardi e Muller/Tillmann, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. inizio alle 8.00.