Calendario Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orari dai gironi alla finale, accoppiamenti, tv, streaming
Alla PhilSports Arena di Manila, nelle Filippine, da venerdì 21 novembre a domenica 7 dicembre, si disputeranno i Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile: nella prima fase a gironi l’Italia sarà inserita nel Gruppo D ed incontrerà, nell’ordine, Panama, Brasile ed Iran.
Le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno alla seconda fase ad eliminazione diretta: nei quarti di finale il girone dell’Italia incrocerà le squadre provenienti dal Gruppo C, formato da Portogallo, Tanzania, Giappone e Nuova Zelanda.
La diretta tv dei Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile sarà fruibile per i match con l’Italia su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming per i match con l’Italia sarà disponibile su Rai Play, infine la diretta live testuale per i match con l’Italia sarà godibile su OA Sport.
MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025
COMPOSIZIONE GIRONI
GRUPPO A: Filippine, Polonia, Marocco, Argentina.
GRUPPO B: Spagna, Tailandia, Colombia, Canada.
GRUPPO C: Portogallo, Tanzania, Giappone, Nuova Zelanda.
GRUPPO D: Brasile, Iran, Italia, Panama.
CALENDARIO MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025
Fase a gironi
Venerdì 21 novembre
Marocco-Argentina, ore 11.00
Filippine-Polonia, ore 13.30
Sabato 22 novembre
Colombia-Canada, ore 10.00
Spagna-Thailandia, ore 12.30
Domenica 23 novembre
Giappone-Nuova Zelanda, ore 05.00
Portogallo-Tanzania, ore 07.30
Italia-Panama, ore 10.00 – Diretta Rai Sport HD
Brasile-Iran, ore 12.30
Lunedì 24 novembre
Argentina-Polonia, ore 11.00
Filippine-Marocco, ore 13.30
Martedì 25 novembre
Canada-Thailandia, ore 11.00
Spagna-Colombia, ore 13.30
Mercoledì 26 novembre
Nuova Zelanda-Tanzania, ore 06.00
Portogallo-Giappone, ore 08.30
Panama-Iran, ore 11.00
Brasile-Italia, ore 13.30 – Diretta Rai Sport HD
Giovedì 27 novembre
Polonia-Marocco, ore 11.00
Argentina-Filippine, ore 13.30
Venerdì 28 novembre
Thailandia-Colombia, ore 11.00
Canada-Spagna, ore 13.30
Sabato 29 novembre
Tanzania-Giappone, ore 05.00
Nuova Zelanda-Portogallo, ore 07.30
Iran-Italia, ore 10.00 – Diretta Rai Sport HD
Panama-Brasile, ore 12.30
Quarti di finale
Lunedì 1° dicembre
QF1 Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B, ore 11.00
QF2 Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A, ore 13.30
Martedì 2 dicembre
QF3 Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D, ore 11.00
QF4 Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C, ore 13.30
Semifinali
Venerdì 5 dicembre
SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11.00
SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30
Finali
Domenica 7 dicembre
3° posto Perdente SF1-Perdente SF2, ore 10.00
1° posto Vincente SF1-Vincente SF2, ore 12.30
PROGRAMMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: per i match con l’Italia su Rai Sport HD.
Diretta streaming: per i match con l’Italia su Rai Play.
Diretta Live testuale: per i match con l’Italia su OA Sport.