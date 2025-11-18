Calendario Europei curling 2025: programma, orari, tv, streaming

Gli Europei 2025 di curling si disputeranno a Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre. Sarà il ghiaccio della località nordica a ospitare la rassegna continentale di questa disciplina, pronta a vivere il suo primo grande evento stagionale e antipasto dell’appuntamento più importante di questa annata agonistica, ovvero le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Alla competizione parteciperanno dieci Nazionali per sesso, che si affronteranno tra loro in modalità round-robin (girone tutti contro tutti, ogni formazione affronta le altre una volta per un totale di nove partite a testa). Le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza). Le peggiori due squadre retrocederanno in Serie B

L’Italia si presenta con un’ambiziosa squadra maschile e con un’agguerrita squadra femminile: entrambi i quartetti hanno importanti velleità di podio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2025 di curling. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, tutti gli incontri dell’Italia potranno essere seguiti in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti).

CALENDARIO EUROPEI CURLING 2025

MASCHILE

Sabato 22 novembre

Ore 13.30 Prima giornata: Italia-Norvegia, Germania-Scozia, Svizzera-Svezia, Cechia-Austria, Polonia-Danimarca

Domenica 23 novembre

Ore 08.00 Seconda giornata: Italia-Australia, Scozia, Cechia, Polonia-Norvegia, Danimarca-Svezia, Germania-Svizzera

Ore 18.00 Terza giornata: Italia-Cechia, Svezia-Germania, Norvegia-Danimarca, Svizzera-Polonia, Scozia-Austria

Lunedì 24 novembre

Ore 11.00 Quarta giornata: Italia-Germania, Austria-Polonia, Svizzera-Cechia, Danimarca-Scozia, Svezia-Norvegia

Ore 19.00 Quinta giornata: Italia-Polonia, Svizzera-Scozia, Norvegia-Austria, Germania-Danimarca, Cechia-Svezia

Martedì 25 novembre

Ore 13.00 Sesta giornata: Italia-Danimarca, Polonia-Svezia, Scozia-Norvegia, Cechia-Germania, Austria-Svizzera

Mercoledì 26 novembre

Ore 08.00 Settima giornata: Italia-Svezia, Germania-Austria, Danimarca-Svizzera, Polonia-Scozia, Norvegia-Cechia

Ore 18.00 Ottava giornata: Italia-Svizzera, Cechia-Polonia, Austria-Danimarca, Norvegia-Germania, Svezia-Scozia

Giovedì 27 novembre

Ore 13.00 Nona giornata: Italia-Scozia, Cechia-Danimarca, Austria-Svezia, Germania-Polonia, Svizzera-Norvegia

Venerdì 28 novembre

Ore 08.00 Semifinali

Ore 18.00 Finale per il bronzo

Sabato 29 novembre

Ore 14.00 Finale per l’oro

FEMMINILE

Sabato 22 novembre

Ore 08.00 Prima giornata: Italia-Lituania, Cechia-Danimarca, Svizzera-Svezia, Scozia-Turchia, Norvegia-Germania

Ore 18.30 Seconda giornata: Italia-Svizzera, Svezia-Scozia, Danimarca-Turchia, Norvegia-Cechia, Germania-Lituania

Domenica 23 novembre

Ore 13.00 Terza giornata: Italia-Norvegia, Lituania-Svizzera, Cechia-Germania, Danimarca-Scozia, Svezia-Turchia

Lunedì 24 novembre

Ore 07.00 Quarta giornata: Italia-Scozia, Turchia-Norvegia, Germania-Svezia, Lituania-Cechia, Danimarca-Svizzera

Ore 15.00 Quinta giornata: Italia-Svezia, Norvegia-Danimarca, Cechia-Turchia, Svizzera-Germania, Scozia-Lituania

Martedì 25 novembre

Ore 08.00 Sesta giornata: Italia-Turchia, Norvegia-Lituania, Svezia-Cechia, Scozia-Svizzera, Germania-Danimarca

Ore 18.00 Settima giornata: Italia-Germania, Svizzera-Turchia, Lituania-Danimarca, Norvegia-Svezia, Cechia-Scozia

Mercoledì 26 novembre

Ore 13.00 Ottava giornata: Italia-Danimarca, Scozia-Norvegia, Turchia-Germania, Cechia-Svizzera, Lituania-Svizzera

Giovedì 27 novembre

Ore 08.00 Nona giornata: Italia-Cechia, Scozia-Germania, Turchia-Lituania, Svizzera-Norvegia, Svezia-Danimarca

Ore 18.00 Semifinali

Venerdì 28 novembre

Ore 13.00 Finale per il bronzo

Sabato 29 novembre

Ore 09.00 Finale per l’oro

PROGRAMMA EUROPEI CURLING 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto da comunicare.

Diretta streaming: tutte le partite su The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia.