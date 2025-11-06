Sorteggio ATP Finals 2025, Jannik Sinner pesca la X! Sarà Alcaraz-Djokovic

Jannik Sinner, capofila del Gruppo Bjorn Borg, conosce i nomi dei propri avversari nel torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: a Torino, infatti, l’azzurro dovrà fronteggiare nella prima fase a gironi il tedesco Alexander Zverev, inserito nella seconda urna.

A completare il raggruppamento del tennista italiano, che arriva in Piemonte da numero 1 ATP, ma da numero 2 nella Race, saranno lo statunitense Ben Shelton, numero 5 del seeding, e l’ultimo qualificato, al momento non ancora definito, che sarà uno tra il canadese Félix Auger-Aliassime e l’azzurro Lorenzo Musetti.

Nel Gruppo Jimmy Connors, invece, nel quale era inserito d’ufficio il numero 1 della Race, lo spagnolo Carlos Alcaraz, sono finiti, assieme all’iberico, il serbo Novak Djokovic, il quale non ha ancora sciolto le riserve circa la propria partecipazione, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur.

SORTEGGIO GIRONI SINGOLARE NITTO ATP FINALS 2025

GRUPPO JIMMY CONNORS

Carlos Alcaraz (Spagna, 1)

Novak Djoković (Serbia, 4)

Taylor Fritz (Stati Uniti, 6)

Alex de Minaur (Australia, 7)

GRUPPO BJORN BORG

Jannik Sinner (Italia, 2)

Alexander Zverev (Germania, 3)

Ben Shelton (Stati Uniti, 5)

X (uno tra Félix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, 8)