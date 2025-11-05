Dove vedere in tv Berrettini-Tien, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming

Matteo Berettini affronterà lo statunitense Learner Tien ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz, dopo aver sconfitto l’australiano Alekandar Vukic al secondo turno sul cemento della località francese. Il tennista italiano sembra essere in una buona condizione fisica per questo finale di stagione e sta testando la gamba per farsi trovare pronto in vista della Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre e dove l’Italia andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo.

Il finalista di Wimbledon 2021 è atteso da un impegno probante, perché di fronte si troverà il 19enne statunitense, numero 38 del mondo e reduce da un’annata agonistica decisamente convincente e durante la quale ha dimostrato un potenziale molto interessante. Il numero 63 del ranking ATP ha comunque tutto il potenziale per riuscire a piazzare a una zampata e meritarsi la qualificazione alle semifinali, dove incrocerebbe il vincente del confronto tra l’ucraino Sachko e il qualificato francese Tabur.

L’appuntamento è per giovedì 6 novembre, sarà il quarto match a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 18.00. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida di doppio tra Matos/Melo e Arends/Johnson, poi toccherà al confronto tra Jacquet e Norrie (non prima delle ore 14.00) e poi al match tra Lorenzo Sonego e il tedesco Altmaier. Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Tien, quarto di finale del torneo ATP 250 di Metz La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-TIEN, ATP METZ

Giovedì 6 novembre

Quarto match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 18.00 Matteo Berrettini vs Learner Tien – Diretta tv su Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocheranno Matos/Melo-Arends/Johnson, Jacquet-Norrie (non prima delle ore 14.00), Sonego-Altmaier. Al termine, e non prima delle ore 18.00, toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-TIEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Skv Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.