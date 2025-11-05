Dove vedere in tv Musetti-Muller, ATP Atene 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà il francese Alexandre Muller ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Atene, dopo aver esordito con una difficile vittoria in rimonta sullo svizzero Stan Wawrinka. Il sofferto successo contro il veterano elvetico, tra l’altro riemergendo nel tie-break del secondo set, ha permesso al tennista italiano di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale greca e di continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals.

Per riprendersi l’ottavo posto nella Race e meritarsi il diritto di partecipare al torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo, il toscano è obbligato ad alzare al cielo il trofeo in terra ellenica. La prossima partita si preannuncia particolarmente complicata e insidiosa, contro un avversario in ottima forma, che al Masters 1000 di Parigi ha fatto tremare anche il canadese Felix Auger-Aliassime e che ad Atene ha regolato l’argentino Etcheverry.

L’appuntamento è per giovedì 6 novembre, sarà il secondo match a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 14.00. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra lo statunitense Sebastian Korda e il serbo Miomir Kecmanovic, il cui vincente sarà proprio l’avversario di chi avrà la meglio tra l’azzurro e il transalpino. C’è un solo precedente tra i due contendenti: Muller vinse il quarto di finale di Marrakech nel 2023.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Muller, quarto di finale del torneo ATP 250 di Atene. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Grecia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-MULLER, ATP ATENE

Giovedì 6 novembre

Secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 14.00 Lorenzo Musetti vs Alexandre Muller – Diretta tv su Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocherà Korda-Kecmanovic. Al termine, e non prima delle ore 14.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-MULLER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Skv Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.