Dove vedere oggi in tv Sonego-Altmaier, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming

I Moselle Open 2025 di tennis , torneo di categoria ATP 250, vedranno disputarsi tutti i quarti di finale a Metz, in Francia, oggi, giovedì 6 novembre: tornerà in campo anche l’azzurro Lorenzo Sonego, che sfiderà il tedesco Daniel Altmaier.

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ALTMAIER 3° MATCH DALLE ORE 12.00

Il match dei quarti di finale, che vedrà protagonista il tennista torinese, sarà il terzo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 12.00: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore, ma si sono sfidati per due volte tra Future e Challenger, con due successi dell’azzurro, datati 2015 e 2017.

La sfida che vedrà protagonista Lorenzo Sonego nei quarti di finale dell’ATP 250 di Metz sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP METZ 2025

Giovedì 6 novembre – Court Central

Dalle ore 12.00

Matos/Melo – Arends/Johnson

Non prima delle ore 14.00

Kyrian Jacquet (Francia) – Cameron Norrie (Gran Bretagna)

A seguire

Lorenzo Sonego (Italia) – Daniel Altmaier (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Mix

PROGRAMMA ATP METZ 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.