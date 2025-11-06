Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP e dove può arrivare a Metz

Matteo Berrettini è approdato nei quarti di finale dell’ATP 250 di Metz: l’azzurro non scarterà punti lunedì prossimo e quindi finora con i due successi in Francia ha incamerato 50 punti netti, salendo da 895 a quota 945 nel ranking ATP, issandosi dal 63° al 56° posto virtuale, guadagnando finora 7 posizioni.

Per continuare a risalire la classifica l’azzurro dovrà vincere oggi contro lo statunitense Learner Tien, ed in tal caso si porterebbe a quota 995 nell’aggiornamento di lunedì 10 novembre, salendo ulteriormente di una posizione, al 55° posto.

Per guadagnare altri punti nel ranking, invece, l’azzurro dovrà cercare il passaggio in finale, che varrebbe quota 1060 e la 49ma posizione, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a quota 1145, al 48° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 20 ottobre: 895 punti, 63° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 945 punti, 56° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 995 punti, 55° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1060 punti, 49° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1145 punti, 48° posto virtuale.