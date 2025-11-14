Seguici su
Polonia-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streaming

4 minuti fa

Italia under 21
Italia under 21 / LaPresse

Proseguono gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella quinta giornata, l’ultima del girone d’andata, tornerà in campo l’Italia, che sfiderà la Polonia, con cui condivide il primo posto a punteggio pieno.

L’incontro andrà in scena oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 16.00 allo stadio “Miejski w Szczecinie” di Szczecin: gli azzurrini arrivano allo scontro diretto a pari punti (12) con i polacchi, i quali, però, sono in vantaggio per la miglior differenza reti (+15 contro +10).

Il match tra Polonia ed Italia, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027

Martedì 14 novembre

Ore 16.00: Polonia-Italia – Diretta tv su Rai 3 HD

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 3 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.

