Polonia-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streaming
Proseguono gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella quinta giornata, l’ultima del girone d’andata, tornerà in campo l’Italia, che sfiderà la Polonia, con cui condivide il primo posto a punteggio pieno.
L’incontro andrà in scena oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 16.00 allo stadio “Miejski w Szczecinie” di Szczecin: gli azzurrini arrivano allo scontro diretto a pari punti (12) con i polacchi, i quali, però, sono in vantaggio per la miglior differenza reti (+15 contro +10).
Il match tra Polonia ed Italia, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.
CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027
Martedì 14 novembre
Ore 16.00: Polonia-Italia – Diretta tv su Rai 3 HD
PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 3 HD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta live testuale: OA Sport.