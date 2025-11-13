Su che canale vedere in tv Italia-Cechia, Mondiali calcio U17: orario preciso, programma in chiaro, streaming

Sabato 15 novembre, alle ore 14.00 italiane (16.00 locali), la Nazionale italiana di calcio sarà impegnata nei sedicesimi di finale dei Mondiali U17 di calcio in Qatar. La formazione allenata da Massimiliano Fava affronterà la Cechia sul campo 1 dell’Aspire Zone di Doha.

Gli azzurrini hanno concluso il Gruppo A a punteggio pieno – per la prima volta nella storia delle Nazionali Giovanili azzurre – e si sono classificati come terza miglior prima alle spalle di Argentina e Austria. I cechi, invece, hanno terminato al terzo posto nel Gruppo I, composto da Burkina Faso, Stati Uniti e Tagikistan, qualificandosi come terzultima tra le otto migliori terze classificate.

Il bilancio dei precedenti contro la Cechia nella categoria Under 18 racconta di 12 partite: 5 vittorie italiane, 2 pareggi, 5 sconfitte, con 22 gol fatti e 13 subiti. L’ultimo confronto, invece, è datato 16 novembre 2018, in amichevole, al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma, e si concluse 3-3.

La partita tra Italia e Cechia andrà in scena sabato 15 novembre sul campo 1 dell’Aspire Zone di Doha. Il calcio d’inizio è previsto alle 14.00 italiane (16.00 locali). La copertura televisiva sarà garantita in streaming dal canale RaiPlay Sport 2 e su FIFA+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-CECHIA MONDIALI U17 CALCIO 2025

Sabato 15 novembre – Sedicesimi di finale

Ore 14.00 italiane: Italia-Cechia – Diretta streaming su Rai Play Sport 2

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA MONDIALI U17 CALCIO 2025: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, FIFA+.

Diretta live testuale: OA Sport.