Calcio
Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la nuova classifica dell’Italia. Gli azzurrini restano a -3 dalla Polonia, si complica la situazione per la miglior seconda
Al termine della finestra primaverile delle qualificazioni agli Europei Under 21 2027 di calcio l’Italia blinda il secondo posto in classifica nel Girone E: gli azzurrini restano a -3 dalla Polonia, prima, ma si avvicinano ai polacchi nella differenza reti generale e lottano anche per essere la miglior seconda in assoluto, che accederà direttamente alla fase finale assieme a tutte le prime classificate.
Il secondo posto dell’Italia è ormai aritmetico: la Polonia, infatti, resta prima a punteggio pieno dopo otto giornate, mentre gli azzurrini, a due turni dal termine, sono ormai irraggiungibili per Montenegro e Svezia, appaiati al terzo posto a quota 10. La Macedonia del Nord è quinta a quota 6, infine l’Armenia è ancora ferma al palo.
Tornando alla lotta per il primo posto la differenza reti generale vede ora l’Italia a +20, con i polacchi a +21: ciò significa che in questo momento vincere di misura lo scontro diretto previsto ad ottobre darebbe il primo posto ai ragazzi di Baldini. In mezzo, però, c’è un’altra partita: la Polonia ospiterà la Svezia il 30 settembre, mentre il giorno successivo l’Italia giocherà in casa dell’Armenia, ancora ferma a quota zero.
Ferma restando la matematica certezza, nella peggiore delle ipotesi, della qualificazione ai play-off che metteranno in palio gli ultimi 4 pass per la manifestazione, la vittoria della Germania in Grecia complica i piani degli azzurrini nella corsa allo slot di miglior seconda: a meno di regali da parte di teutonici o ellenici, l’Italia dovrebbe vincere contro la Polonia per ambire alla qualificazione attraverso il raffronto con le altre seconde.
CLASSIFICA GRUPPO E
1. Polonia 24 punti in 8 partite (differenza reti +21)
2. Italia 21 punti in 8 partite (differenza reti +20)
3. Montenegro 10 punti in 8 partite (differenza reti -3)
4. Svezia 10 punti in 8 partite (differenza reti -9)
5. Macedonia del Nord 6 punti in 8 partite (differenza reti -10)
6. Armenia 0 punti in 8 partite (differenza reti -19)