Silvio Baldini: “Il calcio ti regala quello che meriti, l’importante è metterci il cuore”

L’Italia U21 di calcio passa per 0-4 in Svezia nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027 e resta pienamente in corsa per il primo posto, che vale il pass diretto per la manifestazione: il CT degli azzurrini, Silvio Baldini, ai microfoni di Rai 2 HD, commenta l’importante successo odierno.

L’importanza di queste partite: “Sono ragazzi intelligenti, hanno capito che quando si gioca per loro è un palcoscenico importante perché li vedono tutti gli sportivi, quelli del calcio che contano vedono queste partite, loro hanno la possibilità di dimostrare tutto il loro valore e non devono giocare solo per il risultato“.

L’abnegazione come chiave per il successo: “Devono cercare il risultato attraverso un percorso, che è quello della crescita delle qualità che loro hanno, sulla corsa, sulla tecnica, su tutto, quindi loro devono pensare a loro stessi e poi alla fine avranno un premio, che non gli do io, glielo dà il calcio“.

I risultati arrivano con l’impegno: “Il calcio vede le persone che ci mettono il cuore, vede le persone che sanno stringere i denti quando le partite sono difficili, vedono come giocano, con quale mentalità, in casa, fuori, indipendentemente dagli avversari. Il calcio ti regala alla fine quello che meriti, l’importante è metterci il cuore“.