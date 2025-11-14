Qualificazioni Mondiali calcio 2026, la classifica del girone dell’Italia: azzurri in corsa per il primato solo per la matematica

L’Italia, con la vittoria nel finale in Moldavia, resta virtualmente in corsa per il primo posto nel Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta iniziale patita in Norvegia, hanno infilato sei affermazioni consecutive, ma, a meno di un’impresa sportiva, dovranno disputare i play-off.

Nel Girone I l’Italia, a parità di match disputati, si trova a -3 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: domenica 16 novembre, alle 20.45, si giocherà l’ultimo turno, che prevede Israele-Moldavia e, soprattutto, lo scontro diretto Italia-Norvegia (riposa l’Estonia).

Occorre vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali, mentre la squadra seconda classificata dovrà disputare gli spareggi (semifinale e finale) per l’accesso alla rassegna iridata: in caso di arrivo a pari punti verrà presa in considerazione la differenza reti generale, che sorride ai norvegesi.

Alla vigilia dello scontro diretto, infatti, la Norvegia è a +29, mentre l’Italia è a +12: gli azzurri, dunque, per ribaltare la classifica a proprio favore dovranno vincere lo scontro diretto di domenica con almeno 9 gol di scarto, portandosi a +21 e facendo scivolare i norvegesi a +20. Lo scenario è utopistico.

CLASSIFICA GRUPPO I

1 Norvegia 21 punti in 7 partite (differenza reti +29)

2 Italia 18 punti in 7 partite (differenza reti +12)

3 Israele 9 punti in 7 partite (differenza reti -4)

4 Estonia 4 punti in 8 partite (differenza reti -13)

5 Moldavia 1 punto in 7 partite (differenza reti -24)