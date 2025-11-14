Calcio, la Francia centra la qualificazione ai Mondiali 2026. Festa rinviata per il Portogallo, Albania ai play-off

La Francia è la 29ma squadra qualificata ai Mondiali 2026 di calcio: i transalpini calano il poker nello scontro diretto contro l’Ucraina e certificano aritmeticamente il primo posto nel Girone D, mentre a giocarsi l’accesso ai play-off saranno l’Islanda, oggi corsara in Azerbaigian per 0-2, e gli stessi ucraini.

Nel Girone F deve rinviare la festa il Portogallo, che cade in Irlanda, con i padroni di casa vittoriosi per 2-0, ed ora dovrà giocarsi il pass domenica in casa con l’Armenia, senza Cristiano Ronaldo, espulso quest’oggi. L’Ungheria, vittoriosa in Armenia per 0-1, pur essendo ancora matematicamente in corsa per il primo posto, realisticamente dovrà difendere la seconda piazza, che vale i play-off, nel match casalingo contro l’Irlanda, nel quale avrà due risultati a disposizione.

L’Albania giocherà i play-off grazie al successo ottenuto nel Girone K ad Andorra per 0-1, ed alla contemporanea sconfitta della Serbia, battuta per 2-0 dall’Inghilterra, già qualificata ai Mondiali: gli albanesi, ad un turno dal termine sono a +4 sui serbi.

QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Risultati 13 novembre

Girone D

Azerbaigian (1)-Islanda (7) 0-2

Francia (13)-Ucraina (7) 4-0

Girone F

Armenia (3)-Ungheria (8) 0-1

Irlanda (7)-Portogallo (10) 2-0

Girone I

Moldavia (1)-Italia (18) 0-2

Norvegia (21)-Estonia (4) 4-1

Riposa: Israele (9)

Girone K

Inghilterra (21)-Serbia (10) 2-0

Andorra (1)-Albania (14) 0-1

Riposa: Lettonia (5)