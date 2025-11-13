Calcio, l’Italia vince in Moldavia nel finale: reti di Mancini ed Esposito nelle qualificazioni ai Mondiali

L’Italia passa soltanto nel finale in casa della Moldavia, sconfitta per 0-2 nell’incontro valido per il Gruppo I delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: decisive le reti di Mancini al minuto 88 e di Esposito in pieno recupero. Gli azzurri restano formalmente in corsa per il primo posto nel girone, ma dovrebbero battere con 9 gol di scarto la Norvegia nello scontro diretto di domenica.

Nel primo tempo le uniche note sono i gialli sventolati a Dumbravanu al 2′ ed a Revenco al 28′, e la punizione di Scamacca, che al 10′ costringe il portiere avversario a rifugiarsi in angolo per evitare guai peggiori. Il punteggio non si sblocca e si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa arriva la consueta girandola di sostituzioni, con 5 cambi per parte, ma non si registrano particolari emozioni fino ai minuti finali. All’88’, infatti, l’Italia passa in vantaggio con l’inzuccata vincente di Mancini, che sfrutta al meglio il cross preciso di Dimarco. Sulle ali dell’entusiasmo gli azzurri trovano anche il raddoppio: in pieno recupero una punizione ben calibrata consente ad Esposito di segnare, ancora di testa, la rete del definitivo 2-0.