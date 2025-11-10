Perché Fritz-Alcaraz può essere decisiva per il n.1 a fine anno: Sinner attento spettatore

Entra nel vivo la volata finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per aggiudicarsi la prima posizione nel ranking ATP di fine 2025, con l’azzurro chiamato ad un’impresa piuttosto complicata nel tentativo di confermarsi sul trono mondiale proprio come al termine della scorsa stagione. Le Finals di Torino saranno decisive in tal senso, ma lo spagnolo è in una situazione favorevole ed è il favorito per restare davanti in classifica.

Ricordiamo che Sinner è obbligato a conquistare il titolo per avere una chance di sorpasso, ma anche nel caso in cui dovesse trionfare alle ATP Finals da imbattuto (imponendosi quindi in tutti i match della fase a gironi) sarebbe costretto a sperare che il suo rivale iberico non vinca più di due incontri tra round robin ed eventuale semifinale.

Alcaraz però ha già portato a casa un successo battendo al debutto Alex de Minaur e potrebbe archiviare la pratica n.1 del ranking a fine anno sconfiggendo i prossimi due avversari che dovrà fronteggiare nel gruppo Jimmy Connors. Il 6 volte campione Slam sfiderà domani l’americano Taylor Fritz nello scontro diretto per il primo posto del raggruppamento, che rischia di rivelarsi fondamentale anche nel duello a distanza con Jannik.

Se il murciano dovesse infatti perdere con Fritz si profilerebbe all’orizzonte la seconda piazza nel girone (dando per altamente probabile la vittoria contro Lorenzo Musetti giovedì) e quindi di conseguenza una possibile semifinale da brividi con Sinner (in pole position per il primato nel gruppo Bjorn Borg) che metterebbe in palio sostanzialmente la leadership della classifica mondiale in chiusura di stagione.