I valori di Jannik Sinner: “Spero Alcaraz ci sia al Roland Garros: voglio vincere contro i migliori”

Jannik Sinner si trova in questi giorni a Madrid, per prepararsi in vista del quarto Masters 1000 stagionale (in programma sui campi in terra battuta della capitale spagnola) e anche per prendere parte alla cerimonia di premiazione dei prestigiosi Laureus Awards, dopo essere stato inserito nella lista dei candidati per la vittoria del premio di sportivo dell’anno nel 2025.

“Sono molto contento di essere qui. Sono orgoglioso del 2025 per il lavoro che il mio team ed io abbiamo svolto. Essere qui è un momento quasi unico, perché capita una volta l’anno e per essere nominato devi fare una stagione incredibile. Voglio godermi questo momento e questa serata perché nel tennis non ci si ferma mai, ma a volte fa bene farlo“, dichiara il numero 1 del tennis mondiale ai microfoni di Sky Sport.

“Stiamo provando a giocare un buon tennis qui a Madrid, che è un campo totalmente diverso da tutti gli altri essendo in altura e con la palla che vola. Cercherò di fare il meglio qui per essere pronto a Roma e poi soprattutto a Parigi, che è l’appuntamento più importante“, prosegue il 24enne altoatesino a margine dell’evento in programma nella serata madrilena.

Sulle differenze tra la sua rivalità con Alcaraz e quella storica tra Federer e Nadal: “Simile ma comunque diversa. Io sono entrato nel circuito quando Roger quasi non giocava più, mentre Rafa l’ho conosciuto un po’ di più. Ogni rivalità è diversa l’una dall’altra, io e Carlos siamo due persone molto normali, con dei valori come la famiglia. Abbiamo vinto gli ultimi tornei importanti e lui mi spinge sempre a dare il meglio, credo che questa sia la cosa più bella“.

Il tennista azzurro ha commentato infine l’infortunio al polso che sta tenendo ai box il suo rivale murciano: “Ora sta passando un momento non facile, ma speriamo di rivederlo in campo il prima possibile, magari già a Roma. Essendo un competitor, io spero che lui ci sia al Roland Garros. Quando vuoi vincere, vuoi farlo contro i migliori al mondo. La rivalità tra Federer e Nadal è durata più di 15 anni, noi abbiamo appena iniziato e quindi può ancora succedere di tutto“.