La classifica del girone di Musetti alle ATP Finals: perché da de Minaur può arrivare una speranza

Non è cominciata bene l’avventura di Lorenzo Musetti nelle ATP Finals 2025. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, il toscano è stato sconfitto dall’americano Taylor Fritz col punteggio di 6-3 6-4. Stanco fisicamente e mentalmente Musetti, reduce dalle battaglie nel torneo di Atene a cui ha preso parte per centrare la qualificazione a questo Master.

Azzurro in deficit e non sufficientemente costante nei fondamentali di servizio e risposta. Ne ha saputo ben approfittare lo statunitense, che specialmente con la battuta ha scovato un solco, trovando anche ottimi impatti con la palla. Musetti ha pagato le fatiche, come detto, e anche il poco tempo a disposizione nella preparazione di questo torneo, in termini di lavoro sul campo.

E ora cosa succede? Musetti tornerà in campo domani, stando a quelle che sono le indicazioni che arrivano da Torino, e affronterà l’australiano Alex de Minaur, ko all’esordio contro il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. La vittoria è un risultato obbligato per Lorenzo, se si vuol pensare al raggiungimento delle semifinali, anche perché poi l’ultima sfida del girone sarebbe contro Carlitos e lì la strada sembra proprio sbarrata.

È chiaro che la speranza dell’italiano sia quella di tre tennisti con sola vittoria all’attivo, con Alcaraz vittorioso in tutti i match. In quel caso il conto set e game farà la differenza. Si spera che il citato de Minaur possa battere Fritz nell’ultimo scontro diretto.

CLASSIFICA GRUPPO JIMMY CONNORS ATP FINALS 2025

1. Taylor Fritz (USA) 1 vittoria (1 partita disputata), 2-0 il conto set, 12-7 il conto game.

2. Carlos Alcaraz (ESP) 1 vittoria (1 partita disputata), 2-0 il conto set, 13-8 il conto game.

3. Lorenzo Musetti (ITA) 0 vittorie (1 partita disputata), 0-2 il conto set, 7-12 il conto game.

4. Alex de Minaur (AUS) 0 vittorie (1 partita disputata), 0-2 il conto set, 8-13 il conto game.