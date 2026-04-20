Alcaraz e Sabalenka gli sportivi dell’anno ai Laureus Awards. Sinner battuto, tutti i premi assegnati

Il tennis recita un ruolo da assoluto protagonista nella cerimonia dei Laureus World Sports Awards, andata in scena stasera al Palacio de Cibeles di Madrid. I due premi principali dell’evento (relativo all’anno solare 2025) sono stati assegnati infatti a Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, che avevano chiuso la scorsa stagione in vetta al ranking ATP e WTA.

Novak Djokovic, nell’inedito ruolo di presentatore della serata (affiancato dalla stella cinese dello sci freestyle Eileen Gu), ha premiato Alcaraz con il Laureus World Sportsman of the Year. In nomination per il premio di sportivo dell’anno c’era anche l’attuale numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner, oltre al fenomenale astista svedese Mondo Duplantis, il calciatore francese Ousmane Dembele ed il leggendario ciclista sloveno Tadej Pogacar.

“Voglio ringraziare l’Academy e tutti quelli che hanno votato per me, sono persone che conoscono bene lo sport e questo rende il premio ancora più prezioso. Vorrei congratularmi con gli altri candidati, è un onore essere in nomination con voi, questo premio riconosce il valore della mia stagione 2025, ho vinto due slam e chiuso da numero 1, tanti momenti indimenticabili. penso anche al percorso, ai momenti difficili, alle persone che sono state al mio fianco e a tutto quello che ho imparato in campo. poter dire che il mio nome fa parte dell’elenco dei vincitori di un premio vinto da tante leggende dello sport è un sogno. non potevo nemmeno immaginare tutto questo da piccolo alla fine di una carriera le persone ricordano i successi, i trofei ma il modo in cui tratti gli altri, la persona che sei, conta: per questo devo ringraziare la mia famiglia, che è sempre al mio fianco. grazie al sostegno dei tifosi che mi danno la spinta per continuare“, il discorso del 22enne murciano al momento della premiazione.

Vittoria forse un po’ a sorpresa per la bielorussa Aryna Sabalenka, proclamata sportiva dell’anno battendo la concorrenza di altre fuoriclasse dello sport globale in nomination come la nuotatrice Katie Ledecky e le stelle dell’atletica Faith Kipyegon, Melissa Jefferson e Sydney McLaughlin-Levrone. “Ho la pelle d’oca. Sono emozionatissima sapendo che il mio nome sarà accostata alle leggende che hanno vinto il premio prima di me. In tutti gli sport ci sono grandissime donne, che ottengono risultati di grande ispirazione. Grazie all’Academy, alla mia famiglia, al mio fidanzato: senza i vostri consigli non ce l’avrei mai fatta. Questo premio è anche per voi“, le parole della numero 1 WTA.

Di seguito l’elenco degli altri premi assegnati in serata ai Laureus Awards: Lamine Yamal come Giovane dell’anno, Rory McIlroy come Ritorno dell’anno, Toni Kroos come Ispirazione per lo Sport, il PSG (di calcio) come squadra dell’anno, Lando Norris come rivelazione dell’anno, Chloe Kim come atleta dell’anno per gli sport d’azione ed infine un premio alla carriera per la mitica ginnasta rumena Nadia Comaneci.