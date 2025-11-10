Jannik Sinner carbura un set, poi dilaga su Auger-Aliassime nel debutto alle ATP Finals 2025

Buona la prima per Jannik Sinner alle ATP Finals 2025. Comincia con una bella vittoria il cammino a Torino dell’azzurro, che piega in un’ora e quaranta per 7-5 6-1 il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha accusato anche un problema muscolare, che rischia anche di mettere in dubbio la sua continuazione nel torneo (la riserva pronta ad entrare è il kazako Alexander Bublik). Sinner comunque parte al meglio e affronterà mercoledì Alexander Zverev in un match che potrebbe già anche valere la qualificazione alle semifinali per il tennista italiano, che risponde anche prontamente a Carlos Alcaraz nel duello a distanza per la lotta alla prima posizione del ranking mondiale.

Ottimo il rendimento al servizio per Jannik, che non ha concesso palle break all’avversario e ha vinto l’89% dei punti quando ha servito la prima ed il 60% con la seconda a differenza di Auger-Aliassime che ha sofferto molto con questo colpo (solo il 38% di punti vinti). Sinner ha chiuso con tre ace, mentre sono stati nove quelli del canadese, che ha retto fino al momento dell’infortunio.

Avvio di partita in cui si segue l’andamento dei turni di servizio. La prima svolta del match potrebbe arrivare nel sesto game, quando Sinner si procura due palle break non consecutive, ma il canadese le annulla entrambe prima con un gran dritto e poi con un smash. Nel decimo gioco Jannik si guadagna un’altra palla break, che è anche un set point, ma l’altoatesino non trova la risposta su una seconda potente dell’avversario. Sembra un set pronto a scivolare al tie-break ed invece nel dodicesimo game Auger-Aliassime accusa un problema al polpaccio sinistro e si trova ad affrontare ancora due set point. Il secondo è decisivo per Sinner, che aggredisce la risposta e porta il canadese ad un brutto errore di rovescio. Sinner si prende così il primo set per 7-5.

Auger-Aliassime va negli spogliatoi al termine del set e rientra in campo forse un po’ titubante. Il break per Sinner arriva subito nel secondo game, con l’italiano che si porta sul 15-40 e sfrutta l’errore di dritto del canadese. Jannik vince il terzo game ai vantaggi con Auger-Aliassime che prova a dare tutto ed è costretto poi ancora ad un medical timeout per gestire il problema al polpaccio. Con le ultime energie Auger-Aliassime annulla altre due palle break nel quarto game, ma capitola definitivamente nel sesto gioco, quando mette in rete la volée di rovescio. Sinner chiude il set sul 6-1 e comincia al meglio le sue ATP Finals.