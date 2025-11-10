Jannik Sinner onesto: “È stata dura fino al 6-5, poi Auger-Aliassime ha avuto un problema fisico”

Jannik Sinner non lascia scampo a Felix Auger-Aliassime e si impone per 7-5 6-1 in 1 ora e 40 minuti di gioco al debutto nel round robin delle ATP Finals 2025. Con questo risultato il fuoriclasse azzurro balza al comando del gruppo Bjorn Borg e si giocherà presumibilmente il primo posto nel girone tra due giorni nello scontro diretto con Alexander Zverev.

Il campione in carica del Master ha faticato più del previsto ad aggiudicarsi il primo set, per poi dilagare nella seconda frazione anche grazie ad un problema fisico riscontrato dall’avversario canadese. Sinner può comunque ritenersi soddisfatto per la prestazione odierna e per un successo che lo mantiene ancora in corsa per chiudere la stagione da numero 1 al mondo.

“Sono contento di essere qui, questo è un posto speciale per me ma ogni anno è diverso. Nel primo set è stata tosta, poi Auger-Aliassime ha avuto un problema fisico. Il livello è stato alto, sono partito bene. Sono contento che ci siano anche Musetti e la coppia Bolelli/Vavassori in doppio, c’è tanta Italia e siamo contenti“, le dichiarazioni a caldo del 24enne pusterese.

“È stato un match duro fino al 6-5 nel primo set. Ho avuto chance di break, Felix ha servito molto bene, una volta sola ho sbagliato la risposta ma ci può stare. Vincere la prima partita qui è molto importante. Auguro a Felix di recuperare molto, molto velocemente. Giocare contro un avversario che ha problemi fisici è comunque diverso. Sai che devi restare solido e non perdere l’equilibrio. Hai chiaramente un vantaggio e devi usarlo nella maniera corretta“, spiega l’idolo locale.

“Mi sono portato a casa il feeling di stare qui, ci siamo adattati. Il gruppo è difficile, tutti grandi battitori e serve tanta concentrazione. Oggi lo ero, sono contento e vediamo la prossima“, aggiunge Sinner a fine partita proiettandosi anche verso le prossime sfide che lo attendono nella fase a gironi sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino.