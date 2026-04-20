Carlos Alcaraz alimenta dubbi sul Roland Garros: “Prossimo test cruciale, giorni che non passano mai”

Sembra davvero in bilico la partecipazione di Carlos Alcaraz agli ultimi due grandi appuntamenti della stagione sulla terra battuta, dopo aver già dovuto dare forfait ai tornei di Barcellona e Madrid per un infortunio al polso. Il numero 2 del ranking ATP, impegnato nella capitale iberica in occasione dei Laureus Awards (con la cerimonia di premiazione prevista stasera), sta indossando un tutore al braccio destro in attesa di effettuare ulteriori esami nei prossimi giorni.

In base alle ultime indiscrezioni sarebbe molto probabile la sua assenza al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia, mentre potrebbe diventare una vera e propria corsa contro il tempo per presentarsi al via del Roland Garros. “Vedremo. Alla fine il prossimo test sarà cruciale. Stiamo cercando di fare tutto il possibile affinché vada bene“, dichiara il murciano a margine dei Laureus Awards.

Sempre ai microfoni della RTVE, Alcaraz ha aggiunto: “Sto cercando di essere molto paziente in questi giorni, però comunque stiamo bene. Stiamo aspettando un po’, abbiamo alcuni esami in programma nei prossimi giorni e da lì vedremo com’è l’infortunio e quali saranno i prossimi passi. Per il momento cerco di rimanere positivo e su di morale, anche se questi giorni sembrano non finire mai“.

Il sette volte campione Slam proverà sicuramente in tutti i modi (se possibile) a scendere in campo sulla terra rossa parigina per cercare di difendere il titolo e andare a caccia della tripletta dopo i successi ottenuti nelle ultime due edizioni del Roland Garros.