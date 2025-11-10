La classifica di Jannik Sinner alle ATP Finals: la differenza game con Zverev

Jannik Sinner conferma sul campo il suo status di uomo da battere e comincia alla grande il suo percorso alle ATP Finals 2025, battendo in due set il canadese Felix Auger-Aliassime nella partita che ha chiuso ufficialmente la prima giornata del gruppo Bjorn Borg. 7-5 6-1 il punteggio in favore del fuoriclasse italiano, ancora in corsa per l’ambizioso obiettivo di terminare la stagione da numero 1 al mondo.

Sinner, campione in carica del Master, ha agganciato Alexander Zverev in vetta alla classifica del girone e avrà la possibilità di ipotecare la qualificazione tra due giorni in caso di successo nello scontro diretto. Il 24enne pusterese in realtà è virtualmente in testa alla graduatoria del raggruppamento grazie ad un computo game migliore rispetto a quello del tedesco, che si era imposto al debutto sullo statunitense Ben Shelton per 6-3 7-6.

La stella del tennis tricolore è consapevole di dover provare a vincere il torneo da imbattuto per avere qualche speranza in più di superare il rivale spagnolo Carlos Alcaraz nella volata finale per chiudere l’anno da numero 1 del ranking ATP, ma verranno ammessi alle semifinali delle Finals a Torino i primi due classificati di entrambi i gironi.

CLASSIFICA GRUPPO BJORN BORG ATP FINALS 2025

1. Jannik Sinner (ITA) 1 vittoria (1 partita disputata), 2-0 il conto set, 13-6 il conto game.

2. Alexander Zverev (GER) 1 vittoria (1 partita disputata), 2-0 il conto set, 13-9 il conto game.

3. Ben Shelton (USA) 0 vittorie (1 partita disputata), 0-2 il conto set, 9-13 il conto game.

4. Felix Auger-Aliassime (CAN) 0 vittorie (1 partita disputata), 0-2 il conto set, 6-13 il conto game.