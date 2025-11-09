MotoGP, Marco Bezzecchi: “Una grande vittoria, sono riuscito a guidare come volevo”

Un super Marco Bezzecchi ha vinto il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Successo mai in discussione per il pilota Aprilia, in fuga dopo essere scattato dalla pole-position. Sul podio anche gli spagnoli Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, e Pedro Acosta sulla KTM. Cadute per Franco Morbidelli, Joan Mir e Francesco Bagnaia, out mentre era 4°.

Con quest’affermazione, il romagnolo è a un passo dal terzo posto del Mondiale, avendo 35 punti di margine sui 37 disponibili nei confronti di Pecco, in vista dell’ultimo round a Valencia (Spagna). Quinta vittoria in top-class (seconda quest’anno) e undicesima vittoria in tutte le categorie per Bezzecchi.

“Sono contento, è stata una grande gara. Abbiamo fatto un bello step in avanti rispetto a ieri perché nella Sprint non potevo lottare per la vittoria. In questo caso, ho fatto una buona partenza ed è stato importante. In questo modo, ho potuto dettare il ritmo e mi sentivo davvero bene in sella all’Aprilia. Complimenti ai miei tecnici per il lavoro che hanno fatto“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

“Questa pista è molto complicata, la chiave è riuscire ad avere un’andatura fluida per aiutare la moto con tutti i saliscendi che ci sono. Un tracciato che se non sei al 100% con l’assetto ti porta a sbagliare e a rischiare. Noi abbiamo fatto un paio di cose che mi consentivano di guidare morbido, nonostante le staccate decise che facevo. È bello quanto puoi portare la moto al limite così“, ha concluso.