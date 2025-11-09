Marco Bezzecchi domina il GP del Portogallo con l’Aprilia! Bulega in zona punti, cade Bagnaia

Marco Bezzecchi sfodera finalmente una prestazione magistrale quando più conta e vince per dispersione il Gran Premio del Portogallo 2025, ventunesimo e penultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha sfruttato al meglio la pole position, ottenendo il secondo successo dell’anno ed il quinto complessivo della carriera nella classe regina (sono 11 contando anche Moto2 e Moto3).

Dopo il terzo posto nella Sprint di ieri, il “Bez” ha alzato ulteriormente l’asticella sulla pista di Portimao trovando una partenza perfetta e poi facendo il vuoto con un passo eccezionale per velocità e costanza. Con questa vittoria il nuovo leader della casa di Noale ipoteca sostanzialmente la terza posizione nel Mondiale, anche grazie al passo falso del suo rivale diretto Francesco Bagnaia (Ducati Factory).

Pecco ha messo a referto l’ennesimo zero del suo 2025, cadendo nella fase centrale della corsa mentre si trovava saldamente in quarta piazza con un ampio distacco dalla Ducati Gresini di Alex Marquez e dalla KTM ufficiale di Pedro Acosta, che hanno completato il podio rispettivamente al posto d’onore ed in terza posizione dopo la splendida sfida del sabato nella Sprint.

Distacchi siderali per tutti gli altri, con il rookie Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 4° in rimonta davanti alla KTM di Brad Binder e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Da segnalare il quindicesimo posto di Nicolò Bulega, che entra in zona punti al debutto assoluto nella categoria anche grazie alla caduta di Franco Morbidelli e ai problemi tecnici riscontrati da Joan Mir ed Enea Bastianini.

Al termine del Gran Premio portoghese, la classifica generale del campionato vede Marc Marquez (già campione del mondo con largo anticipo) in testa con un margine di 100 punti su Alex Marquez, 222 su Bezzecchi, 257 su Bagnaia, 260 su Acosta, 306 su Di Giannantonio, 318 su Morbidelli, 342 su Aldeguer e 347 su Quartararo.

CLASSIFICA GP PORTOGALLO 2025 MOTOGP

1 25 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’13.616 167.0

2 20 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’16.199 166.9 2.583

3 16 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’16.804 166.8 3.188

4 13 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’26.476 166.2 12.860

5 11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’29.943 165.9 16.327

6 10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’32.058 165.8 18.442

7 9 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’32.871 165.7 19.255

8 8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’34.228 165.6 20.612

9 7 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’34.656 165.6 21.040

10 6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’40.133 165.3 26.517

11 5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’41.842 165.1 28.226

12 4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’43.333 165.0 29.717

13 3 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’43.988 165.0 30.372

14 2 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’45.237 164.9 31.621

15 1 11 Nicolo BULEGA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’45.688 164.9 32.072

16 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’53.485 164.4 39.869

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 42’15.615 162.9 1’01.999

18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’27.430 152.8 2 laps

Non classificati

63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 16’33.161 166.4 15 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 4’00.747 137.3 23 laps

21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI